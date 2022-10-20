شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيوتشر فى الظهور الأول بالدورى قبل انطلاقة ثانى مواسمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقص فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلى ماهر مدرب الفريق، شريط مبارياته فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى العام، والتى تمثل الظهور الثانى لفيوتشر بدورى الأضواء والشهرة، بعد ظهوره الأول بالنسخة الماضية، عندما يحل ضيفا على نظيره حرس الحدود، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين اليوم على استاد المكس بالأسكندرية.

فيوتشر اختتم الموسم الماضى وفى رصيده 56 نقطة احتل بهم المركز الخامس خلف طلائع الجيش بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز أبناء على ماهر فى 16 مباراة، وتعادلوا فى 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

وعلى مدار مشاركته فى الدورى العام بالموسم الماضي، تصدر فريق فيوتشر قائمة أقل فرق الدورى حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 52 إنذاراً فى جميع المباريات، فيما جاء فى المرتبة الثانية النادى الأهلى برصيد 55 إنذاراً، وتبعه مصر المقاصة فى المركز الثالث برصيد 56 إنذاراً.

وفى إحصائيات الكروت الحمراء، تصدر فيوتشر أيضاً قائمة أقل فرق الدورى حصولاً على البطاقات الحمراء، برصيد كارت أحمر واحد، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد كارتين، وكذلك بيراميدز وسيراميكا وإنبى بنفس الرصيد، كارتين.