شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يشارك فى ودية بدلاء الأهلى أمام فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك بيرسي تاو، لاعب الأهلي، في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة أسوان يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
وخضع «تاو» لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته والتأكد بشكل تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية.
وأجرى الجهاز الفني للأهلي مباراة ودية اليوم شارك فيها مجموعة البدلاء والذين لم تشملهم قائمة الفريق أمس أمام الإسماعيلي ولاعبي فريق الشباب بالنادي، وذلك في إطار حرص مارسيل كولر على تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر داخل صفوف الفريق.
وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجلة شادي حسين في المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.