شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يشارك فى ودية بدلاء الأهلى أمام فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بيرسي تاو، لاعب الأهلي، في المباراة الودية التي أقيمت ‏صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة أسوان يوم الأحد ‏المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وخضع «تاو» لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس ‏الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته والتأكد بشكل تام من جاهزيته بعد تعافيه من ‏الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية.‏

وأجرى الجهاز الفني للأهلي مباراة ودية اليوم شارك فيها مجموعة البدلاء والذين لم تشملهم قائمة ‏الفريق أمس أمام الإسماعيلي ولاعبي فريق الشباب بالنادي، وذلك في إطار حرص مارسيل كولر على تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر داخل صفوف الفريق.‏

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجلة شادي حسين في المباراة ‏التي أقيمت أمس على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.