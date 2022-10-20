شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة طارق العشرى اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى في الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بدون راحة بعد الهزيمة أمس الأربعاء من الزمالك.

وسقط فريق سموحة أمام الزمالك في الجولة الأولى بهدفين نظيفين سجلهما شريف رضا في مرماه والبنينى سامسون إكينولا، وأهدر لاعبو سموحة العديد من الفرص أمام المرمى.

ومن جانبه، أكد طارق العشرى، إنه مش قلقان من الهزيمة من الزمالك، ولن تكون لها أثر سلبى على اللاعبين خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به الفريق.

وتابع العشرى، أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها المدافعون قبل مواجهة البنك الأهلى التي سيعمل على حصد نقاطها الثلاثة من أجل استعادة التوازن.

وتعاقد سموحة مع 16 لاعبا، هم كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - أحمد عيسى (الخريطيات) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) – - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي)، دوكو دودو (أف ماس البنيني)- الهولندى رضا البرجيجى (أوتريخت الهولندى).