شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات وتعادل.. ماذا قدم شوقي غريب قبل الظهور الأول مع المقاولون في الموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، لخوض تحدي جديد في الدوري العام، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ذئاب الجبل في نهاية الموسم الماضي، لينقذ المقاولون من الهبوط إلى القسم الثاني ويحقق نتائج مميزة.

وتولى شوقي غريب قيادة المقاولون العرب في الثالث من أغسطس الماضي، خلفا لمحمد عودة، والذي رحل عن المقاولون العرب قبل أخر خمس جولات بالدوري العام، نظرا لصعوبة موقف الفريق وغياب الانتصارات.

وتحت قيادة شوقي غريب، حصد المقاولون العرب 13 نقطة في الموسم الماضي خلال أخر 5 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال 4 مباريات، لينهي الدوري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره غزل المحلة في افتتاح مبارياته بالنسخة الجديدة من الظوري، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

من جانبه، حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وشوقي غريب المدير الفني وكافة أعضاء جهاز الفريق.

وتأتي الجلسة في إطار حرص رئيس النادي على التواصل والحديث مع اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري وخوض الفريق مباراته الأولى أمام غزل المحلة والمقرر لها اليوم الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأكد المهندس محسن صلاح على عدد من الرسائل مطالبا اللاعبين أولا بالالتزام التام بالروح الرياضية تطبيقا للمعاني السامية للرياضة وكرة القدم كما طالبهم بالتحلي بالعزيمة والإصرار ومواصلة المسيرة التي انطلقت في آخر 5 مباريات بالموسم الماضي.

وأبدى المهندس محسن صلاح ثقته وتفاؤله لما لمسه من جدية وتركيز تحت قيادة شوقي غريب الذي يحظى بثقة ودعم كبيرين من مجلس الإدارة.

وشدد رئيس النادي على اللاعبين بضرورة التركيز في الانطلاقة واستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق في ختام الموسم السابق مشيرا إلى أن البدايات مهمة لوضع المقاولون العرب في المكان الذي يليق به.