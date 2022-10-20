شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة إفريقيا.. الدولى للطاولة يحتفل بتأهل دينا مشرف لدور الـ 16 ببطولة مكاو الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل الاتحاد الدولى لتنس الطاولة بدينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة بعد تأهلها إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة مكاو الدولية بهونج كونج بعد الفوز على صاحبة الارض بنتيجة 3/1 .

ونشر الاتحاد الدولى تهنئة واشادة للاعبة وعلق عليها:" ملكة افريقيا"

وكانت هنا جودة شاركت فى منافسات البطولة وخسرت أمام منافستها الصينية بنتيجة 3/0 فى بطولة مكاو الدولية .

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها للشباب الملهمين والمؤثرين فى الوطن العربي تحت 30 عاما، وجاء ضمن القائمة دينا مشرف بطلة أفريقيا فى تنس الطاولة.

وجاءت دينا مشرف فى المركز رقم 29 عالميا عقب فوزها بذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الماضى، بعد الفوز على زميلتها بالمنتخب يسرا أشرف حلمي بنتيجة 4 – 0.