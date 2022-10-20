شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا في الدورى بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، اليوم الخميس، لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل.

ورفض البرتغالى فيريرا منح اللاعبين راحة سلبية اليوم من التدريبات، لضيق الوقت بين المباراتين، بعد أن حقق الفريق الفوز على فريق سموحة السكندري بنتيجة 2-0 مساء أمس الأربعاء، في الأسبوع الأول بالدورى.

وطالب فيريرا من اللاعبين بضرورة التركيز والإصرار على إنهاء مباراة سيراميكا مبكرا، وحذر من خطورة ثنائى الهجوم إيبوكا وأحمد ياسر ريان أمام مرمى محمد عواد، مطالبا بعدم منحهما أي مساحة أمام المرمى.

ودخل الزمالك الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن، مع استعادة محمد صبحى في حراسة المرمى.