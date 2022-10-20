شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لحسن علي لاعب المصري تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، التي خضع لها حسن علي، لاعب خط وسط المصري، اصابته بتمزق بسيط - من الدرجة الأولى - بالعضلة الضامة للفخذ الأيسر. وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور مجدي الألفي، حيث أدى اللاعب تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم، كما سيخضع اللاعب لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرته يوميًا بواسطة الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة أمام بيراميدز من عدمه.

وخسر المصري في أولى مبارياته بالدوري العام بثلاثية نظيفة أمام نظيره سيراميكا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الجولة الأولى بالدوري.

واستأنف النادي المصري تدريباته مساء أمس الأربعاء بدون راحة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل.