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3 دوافع تحفز الأهلى قبل مباراة بنفيكا بكأس العالم لأندية اليد

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد بصفة عامة و الأهلى بصفة خاصة المواجهة الحاسمة التى ستجمع الأهلى مع بنفيكا البرتغالى فى تمام الرابعة إلا ربع عصر اليوم الخميس فى كأس العالم للأندية المقام فى المملكة العربية .

 

ويرصد الخليج 365 دوافع الأهلى فى هذه المواجهة كالتالى :

 

التأهل لدور نصف نهائى المونديال .

 

يطمح الأهلى فى هذه المواجهة إلى خطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائى بعدما نجح فى الفوز بأول لقاءاته بالبطولة على مضر السعودى بنتيجة 36/30.

 

غلق أحزان الخروج من نصف نهائى أفريقيا .

 

كما يسعى الأهلى إلى تحقيق إنجاز فى كأس العالم للأندية من أجل غلق أحزان الخروج مؤخرا من نصف نهائى بطولة أفريقيا التى إختتمت فى تونس بالخسارة من الزمالك .

 

اسعاد الجماهير الحمراء  بعد قرار اللجنة المنظمة بزيادتها.

 

خاصة و أن الفريق يطمح أيضا فى إسعاد الجماهير بعد موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على زيادة الأعداد فى لقاء اليوم لتصبح 3000 بدلا من 1000 شخص لمؤازرة الفريق .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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