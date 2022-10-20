شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دوافع تحفز الأهلى قبل مباراة بنفيكا بكأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد بصفة عامة و الأهلى بصفة خاصة المواجهة الحاسمة التى ستجمع الأهلى مع بنفيكا البرتغالى فى تمام الرابعة إلا ربع عصر اليوم الخميس فى كأس العالم للأندية المقام فى المملكة العربية السعودية .

ويرصد الخليج 365 دوافع الأهلى فى هذه المواجهة كالتالى :

التأهل لدور نصف نهائى المونديال .

يطمح الأهلى فى هذه المواجهة إلى خطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائى بعدما نجح فى الفوز بأول لقاءاته بالبطولة على مضر السعودى بنتيجة 36/30.

غلق أحزان الخروج من نصف نهائى أفريقيا .

كما يسعى الأهلى إلى تحقيق إنجاز فى كأس العالم للأندية من أجل غلق أحزان الخروج مؤخرا من نصف نهائى بطولة أفريقيا التى إختتمت فى تونس بالخسارة من الزمالك .

اسعاد الجماهير الحمراء بعد قرار اللجنة المنظمة بزيادتها.

خاصة و أن الفريق يطمح أيضا فى إسعاد الجماهير بعد موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على زيادة الأعداد فى لقاء اليوم لتصبح 3000 بدلا من 1000 شخص لمؤازرة الفريق .