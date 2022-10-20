شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل خاصة من رئيس المقاولون العرب للاعبين قبل الظهور الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على الاجتماع مع لاعبي الفريق بحضور محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وشوقي غريب المدير الفني وكافة أعضاء جهاز الفريق.

وتأتي الجلسة في إطار حرص رئيس النادي على التواصل والحديث مع اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري وخوض الفريق مباراته الأولى أمام غزل المحلة والمقرر لها اليوم الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأكد محسن صلاح على عدد من الرسائل مطالبا اللاعبين أولا بالالتزام التام بالروح الرياضية تطبيقا للمعاني السامية للرياضة وكرة القدم كما طالبهم بالتحلي بالعزيمة والإصرار ومواصلة المسيرة التي انطلقت في آخر 5 مباريات بالموسم الماضي.

وأبدى محسن صلاح ثقته وتفاؤله لما لمسه من جدية وتركيز تحت قيادة شوقي غريب الذي يحظى بثقة ودعم كبيرين من مجلس الإدارة.

وشدد رئيس النادي على اللاعبين بضرورة التركيز في الانطلاقة واستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق في ختام الموسم السابق مشيرا إلى أن البدايات مهمة لوضع المقاولون العرب في المكان الذي يليق به.

ومن جانبه تحدث محمد عادل فتحي عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم نتائج جيدة وأن مجلس الإدارة لا يدخر جهدا لدعم الفريق تحت قيادة القدير شوقي غريب الذي تحمل المسئولية في توقيت صعب ونجح في المهمة مشيرا إلى ثقته في استكمال النجاحات تحت قيادته.

ووجه شوقي غريب الشكر لمجلس الإدارة على الدعم الذي يلقاه مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون أهمية المرحلة ويعملون على قلب رجل واحد لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير وثالث الأندية المصرية حصولا على الألقاب.