مصدر يوضح لمصراوي التشكيل المبدئي لبعثة الأهلي لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل؛ استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة 28 أكتوبر في السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

ومن المقرر أن تُقيم بعثة الأهلي في مدينة العين خلال تواجدها بالإمارات على أن تعود للقاهرة مباشرة في اليوم التالي للمباراة يوم 29 أكتوبر.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اجتماع مجلس إدارة النادي الذي ينطلق اليوم الخميس بمقر الجزيرة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي سيكون علي طاولته تحدي رئيس بعثة فريق الكرة في رحلة الإمارات.

وأضاف المصدر ذاته:"طبقًا لنظام الدور فأن الأقرب لرئاسة البعثة هو الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، إلا إذا جائت ظروف محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حالياً في رحلة علاج فرنسا مواتية لترأس البعثة أو قرر الخطيب تعيين العامري فاروق رئيساً للبعثة".

وتابع المصدر:"مجلس إدارة النادي بكامل تشكيله سيتواجد في تلك الرحلة حتي الدكتور محمد سراج عضو المجلس الذي يترأس بعثة فريق اليد ببطولة سوبر جلوب بالمملكة العربية السعودية سيسافر ليدعم الفريق في مدينة العين، عدا محمود الخطيب رئيس النادي الذي لم يتحدد موقفه حتي الأن وأمير توفيق مدير التعاقدات سيرافق البعثة هو الآخر".

وعلم مراسل الخليج 365 أن هناك محاولات يجريها الجهاز الفني للحصول على خدمات رأفت خليل ومصطفى سعد "ميسي" ومحمد مغربي المتواجدين مع المنتخب الإوليمبي حالي.