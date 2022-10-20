يراقبه ريال مدريد.. مَن هو موهبة نيوكاسل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في فترة انتقالات يناير 2022، قامت إدارة نيوكاسل بصفقة مثيرة بضم برونو جيماريش لاعب وسط منتخب البرازيل وأولمبيك ليون الفرنسي.

الصفقة تُعد ثاني أغلى لاعب منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل، فصاحب الـ24 عامًا كلفت خزينة "الماكبيس" 37 مليون جنيه إسترليني تقريبًا.

جيماريش نجح في مهمته الأولى بعد وصوله نيوكاسل كان يعاني على مستوى النتائج والفريق كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

على مستوى الأرقام، استطاع جيماريش أن يسجل خمسة أهداف في 17 مباراة وصنع هدفًا أول مواسمه، وفي 8 مباريات بالدوري الإنجليزي موسم (2022-2023) سجل هدفين وصنع مثلهما.

- إحراج تشيلسي وآرسنال

عام 2020 عبّر جيماريش بحلمه بالانتقال للدوري الإنجليزي، قائلاً :"إنه أفضل دوري في العالم، كل المباريات متقاربة".

بالفعل موهبة جيماريش عندما كان في صفوف أتلتيكو باراناينسي خطف أنظار تشيلسي وآرسنال، لكن ليون الفرنسي فاز بسباق الفوز بالبرازيلي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

أرقام جيماريش مع نيوكاسل هيّ الأفضل منذ مسيرته حيث لعب مع أتلتيكو باراناينسي 84 مباراة سجل سبعة أهداف ومع ليون سجل ثلاثة أهداف في 71 مباراة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن جيماريش يبدو في الطريق إلى خوض مرحلة أكبر في مسيرته من خلال الانتقال لريال مدريد الإسباني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن نادي نيوكاسل يرغب في تجديد عقد جيماريش رغم أنه مرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2026، لكن إدارة النادي تريد تحسين راتب اللاعب من أجل إقناعه بالاستمرار.

المدير الرياضي لنادي نيوكاسل دان أشوورت، قال :"نُعد عقدًا جديدًا لبرونو جيماريش، هو لاعب كبير وجزء كبير من رحلتنا".

إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل علّق أيضًا على مستقبل لاعبه :"نريد بشدة أن يكون برونو سعيدًا هنا".

- تجديد الوسط

غيماريش أوضح موقفه من الانتقال لريال مدريد، قائلاً :"ريال مدريد أفضل فريق في العالم، الأمور لم تتعد المحادثات".

وأضاف :"أريد أن أكون أسطورة في نيوكاسل هم يحبونني وأنا أحبهم".

ريال مدريد بالتأكيد لديه أهداف لتجديد دماء الفريق خاصة في مركز الوسط بعد رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الماضية، كما سينتهي عقد توني كروس ولوكا مودريتش في صيف 2023.

ويُعد أقرب الأسماء المرشحة للانتقال لريال مدريد جود بيلينجهام جوهرة بروسيا دورتموند، إلا أن الشاب الإنجليزي لن ينتقل بأقل من 120 مليون يورو بحسب صحيفة "بيلد".