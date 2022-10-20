الأهلي وبنفيكا ..الموعد والقناة الناقلة لتحديد صدارة المجموعة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يصطدم فريق يد الأهلي بنظيره بنفيكا البرتغالي في المباراة الثانية، للمجموعة الثانية، في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"المقامة خلال الفترة بين 18 و23 أكتوبر في المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة في الرابعة إلا ربع عصر اليوم بالسعة الكاملة لجماهير الأهلي بعد نجاح محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة ورئيس البعثة في الحصول على موافقة اللجنة المنظمة ومسؤولي وزارة الرياضة بالسعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت "3" ودبي والشارقة والكويت الرياضية .

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، قبل أن يفوز بنفيكا على الفريق السعودي ليلعب الفريقين على زعامة المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم النسخة الـ16 من بطولة "سوبر جلوب" كل من: ماجديبورج الألماني، حامل اللقب، والخليج ومضر (ممثلا السعودية)، وبرشلونة الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، والترجي التونسي (حامل لقب البطولة العربية) الكويت الكويتي (بطل دوري أبطال آسيا)، وجامعة سيدني (بطل أستراليا وأوقيانوسيا)، وتاوباتي البرازيلي (الفائز ببطولة أمريكا الجنوبية والوسطى)، وكلوب مينيستروس المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية والكاريبي) و لومزا كيلسي البولندي وبنفيكا البرتغالي ببطاقتي دعوة.

وتم تقسيم الفريق الـ12 فريقا على 4 مجموعات تضم كل منها 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة للدور التالي.

وفي نصف النهائي يلعب بطل المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية، ومتصدر الثالثة مع نظيره في الرابعة.

وتلعب باقي الأندية مباريات ترتيبية للمراكز بين الخامس والثامن، ثم بين المراكز بين التاسع والـ12.