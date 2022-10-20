هل يعوض مراهق ليفربول غيابات الهجوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في الأول من يوليو 2022، أبرم ليفربول صفقة هجومية بالتعاقد مع الجناح الأسكتلندي بن دوك لاعب فريق سلتيك السابق.

ليفربول استغل نهاية عقد بن داوك مع سلتيك إلا أن إدارة "الريدز" قررت دفع 600 ألف جنيه إسترليني كـ"نسبة في تطوير اللاعب" بحسب صحيفة "ذا أتلتيك".

إدارة ليفربول قررت وقتها دفع هذا التعويض بدلاً من دفع مبلغ كبير في ظل محاولات سلتيك التجديد مع اللاعب صاحب الـ16 عامًا.

بن دوك رغم صغر عمره إلا أنه دخل التاريخ رفقة كبير أسكتلندا باعتباره ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ سلتيك.

مشاركة بن دوك رفقة سلتيك جاءت ضد دندي يونايتد والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة (1-0)، ثم عاد ليشارك في كلاسيكو أسكتلندا ضد رينجرز والتي انتهت أيضًا لسلتيك بنتيجة (3-0).

ما قدمه بن دوك في 25 دقيقة مع سلتيك لفت أنظار كشافي تشيلسي وليفربول إلا أن الأخير نجح في إقناع اللاعب بالانتقال إلى ميرسيسايد.

- أسباب اختيار ليفربول

بن دوك اختار ليفربول والسبب رغبته في العمل مع المدرب يورجن كلوب والذي يمتلك سيرة ذاتية رائعة في تطوير الشباب بحسب ما جاء عبر صحيفة "ذا أتليتك".

النقطة الثانية وهو نجاح أكاديمية ليفربول في تمديد الفريق الأول بالمواهب بعد التغييرات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تقييد التعاقدات الخارجية تحت سن 19 عامًا.

كلوب في الفترة الأخيرة بدأ تصعيد أكثر من لاعب شاب للفريق الأول وهنا على سبيل المثال هارفي إليوت (18 عامًا) وكورتس جونز (21 عامًا) والوافد البرتغالي الجديد فابيو كارفاليو (20 عامًا).

موقف بن دوك من خلال انتقاله إلى ليفربول أشبه بما حدث مع إليوت وكارفاليو بانتقالهما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع فولهام.

- مستقبل أسكتلندا

صحيح أن عمر بن دوك 16 عامًا، إلا أنه يلعب حاليًا مع منتخب أسكتلندا (21 عامًا) حيث شارك في مباراتين أحرز من خلالها هدفًا.

ومع منتخب أسكتلندا (17 عامًا) لعب بن دوك سبع مباريات سجل من خلالها أربعة أهداف.

ومع ليفربول يشارك بن دوك مع فريق 18 عامًا كما انضم لفريق الشباب بالفريق الأحمر بمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

بن دوك استطاع أن يضع بصمته في كل مباراة تقريبا مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا من خلال تسجيله هدفًا وصناعة آخر في مباراة نابولي، وسجل مرتين في شباك رينجرز وصناعة مثلهما.

- تحقيق الهدف

هناك فرصة للمراهق الأسكتلندي من خلال العمل مع يورجن كلوب، خاصة في ظل الإصابات التي ضربت الفريق الأول خلال المباريات الأخيرة.

ليفربول سيفتقد الجناح الكولومبي لويس دياز حتى نهاية العام تقريبًا بعد إصابته في مباراة آرسنال، كما تلقى كلوب ضربة ثانية في الهجوم بإصابة ديوجو جوتا في مباراة مانشستر سيتي.

الجناح البرتغالي سيغيب أيضًا عن مونديال قطر 2022 كما سيفتقده ليفربول حتى نهاية العام أيضًا، وهنا أصبح أمام كلوب عناصر قليلة على المستوى الهجومي.

ليفربول معه حاليًا الثلاثي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز وروبيرتو فيرمينو بجانب إمكانية استخدام هارفي إليوت وكورتس جونز.

ويمر ليفربول بفترة ضغط مباريات حيث سيخوض الفريق الأحمر سبع مباريات في أقل من شهر بواقع (4 مباريات في الدوري) (مباراتين في دوري أبطال أوروبا) (مباراة في كأس الرابطة).