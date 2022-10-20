شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فى حكم المؤكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء أمس الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.

وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

وسيغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية في الدوري، على أن يشارك مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.