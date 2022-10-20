شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم، عن مواصلة التربع على صدارة مجموعة الصعيد، بتحقيق الفوز الثانى على التوالى عندما يلتقى مع المنيا الباحث عن أول نقاطه هذا الموسم بعد السقوط فى الجولة الأولى تحت قيادة أمير عزمى.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم 1 بترول أسيوط 3 نقاط 2 لافيينا 3 نقاط 3 النصر للتعدين 3 نقاط 4 كيما أسوان 3 نقاط 5 ملوى 3 نقاط 6 الفيوم نقطة 7 شبان قنا نقطة 8 الألومنيوم نقطة 9 الجونة نقطة 10 مصر المقاصة نقطة 11 ديروط نقطة 12 المنيا بدون نقاط 13 شباب طامية بدون نقاط 14 المدينة المنورة بدون نقاط 15 تليفونات بنى سويف بدون نقاط 16 أسمنت أسيوط بدون نقاط

وتقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس 7 مباريات فى إطار منافسات الأسبوع الثانى من القسم الثانى، 6 لقاءات فى مجموعة الصعيد بين الجونة والفيوم، شبان قنا ومصر للتعدين، طامية والتليفونات، البترول والمنيا، لافيينا والمدينة المنورة، كيما أسوان مع المقاصة، وواحدة فى مجموعة بحرى بين المصرى بالسلوم مع طنطا.

ويبحث فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم مواصلة التربع على صدارة مجموعة الصعيد، بتحقيق الفوز الثانى على التوالي عندما يلتقى مع المنيا الباحث عن أول نقاطه هذا الموسم بعد السقوط فى الجولة الأولى تحت قيادة أمير عزمى.

ويستقبل فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، فريق الفيوم بقيادة أحمد عبد الغنى على استاد خالد بشارة بحثا عن الثلاث نقاط بعد التعادل مع الأولمنيوم في الجولة الأولى، وهو ما طالب به احمد عبد الغنى أيضا لاعبيه بضرورة العودة بنتيجة الفوز في مباراة اليوم.

ويستضيف فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى فريق المدينة المنورة وعينه على الثلاث نقاط لتحقيق العلامة الكاملة في المباراة الثانية على التوالي، فيما يحل كيما أسوان صاحب الثلاث نقاط ضيفا ثقيلا على فريق مصر المقاصة في مباراة صعب التكهن بنتيجتها للدوافع القوية التي يمتلكها الفريقان.

وفى مباريات أخرى، يستقبل فريق شبان قنا "نقطة" فريق مصر للتعدين "3 نقاط"، بينما يحل تليفونات بنى سويف "بدون نقاط" ضيفا على مركز شباب طامية "بدون نقاط"، وفى مجموعة بحرى يحل فريق طنطا ضيفا على المصرى بالسلوم.