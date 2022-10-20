شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة بين أبطال العالم فى المسدس والبندقية بأوضاع مختلفة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل، اليوم الخميس، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التى تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 12 حتى 28 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد أحمد عمران، رئيس اللجنة الإعلامية، أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة بنهائيات مسدس هواء 10 أمتار ناشئات، ثم مسدس سريع 25 مترا فرق مختلط، وتليها تصفيات مسدس 25 مترا سيدات، وأخيراً مسدس 50 مترا 3 أوضاع رجال.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.