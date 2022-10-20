شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ديانج والنصف الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطبق مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة على لاعب النادى الأهلى المحبب لدى الجماهير الحمراء أليو ديانج، خاصة أن زوجته داعمة له فى مشواره وتسانده دائما وتظهر معه على السوشيال ميديا وفى المناسبات.

ديانج من مواليد 16 أكتوبر 1997، لعب قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر.

وتصدر المالى أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة أغلى 9 لاعبين فى القلعة الحمراء، وذلك طبقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية للاعبين بموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، وبلغت قيمة أليو ديانج التسويقية 3 ملايين و500 ألف يورو.

توج ديانج مع الأهلى ببطولتين لدورى الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقب للدورى، ومثله لكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويمتد عقد ديانج مع الأهلى حتى صيف 2026، ويرصد الخليج 365 لقطات تجمعه بنصف الحلو فى الصور التالية..