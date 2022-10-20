شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ16 فى كأس جراسهوبر للاسكواش بـ5 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، مساء اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان 4 لاعبين مصريين قد تأهلوا لربع نهائى جراسهوبر بعد الفوز فى دور الـ16 وهم: نور الشربينى، مروان الشوربجى، روان العربى، ونور الطيب.

بينما ودع على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا منافسات البطولة من دور الـ 16 عقب خسارته المفاجئة أمام السويدي نيكولاس مولر بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-6, 11-8.

يذكر أن على فرج خاض المباراة تحت تأثير الإصابة التى تسببت فى انسحابه من نهائى بطولة أمريكا الماضية.

وجاءت مباريات المصريين فى اليوم التالى من دور الـ16 كالتالى:

- مصطفى عسل والفرنسى جريجور مارش

- طارق مؤمن والسويدى ديميترى ستينمان

- عمر مسعد وفارس الدسوقى

- نادين شاهين وسلمى هانى

- هانيا الحمامى والفرنسية إينورا فيلارد