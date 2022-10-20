شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى تتزين فى ثوبها الجديد.. شاهد أبرز قمصان الفرق فى النسخة 64 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرضت أندية الدورى العام القمصان الرسمية للموسم الجديد 2022 / 2023، والذى انطلق مساء الاثنين، حيث عبر كل فريق عن هويته على طريقته الخاصة.
وكما تتبارى الفرق فى المباريات على المستطيل الأخضر بحثاً عن تحقيق الانتصارات، تبارت أيضاً فى تقديم التصميم الأفضل لقمصانها الرسمية بالإيجيبشن ليج.
وتعد بطولة الدورى الأهم بالنسبة للأندية المصرية، باعتبارها العامل الأساسى فى المشاركة ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سواء بطولة دورى الأبطال أو الكونفدرالية، لذا تشهد المسابقة المحلية منافسة شرسة بين جميع الفرق لحصد اللقب أو ضمان مركز مميز فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات القارية.
ويعد النادى الأهلى أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة برصيد 42 نسخة، ونرصد قائمة شرف الأندية الحاصلة على لقب بطولة الدورى منذ انطلاق المسابقة عام 1948 وهى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والترسانة والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب، بينما يعد الزمالك هو بطل آخر نسختين.
ومن بين الفرق السبعة المتوجة ببطولة الدورى العام، ظلت 5 فرق تحت الأضواء والشهرة بينما هبط فريقان إلى دورى القسم الثانى ليتوارى فى الظل لفترة طويلة وهما، الترسانة والأولمبى.