شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى تتزين فى ثوبها الجديد.. شاهد أبرز قمصان الفرق فى النسخة 64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت أندية الدورى العام القمصان الرسمية للموسم الجديد 2022 / 2023، والذى انطلق مساء الاثنين، حيث عبر كل فريق عن هويته على طريقته الخاصة.

وكما تتبارى الفرق فى المباريات على المستطيل الأخضر بحثاً عن تحقيق الانتصارات، تبارت أيضاً فى تقديم التصميم الأفضل لقمصانها الرسمية بالإيجيبشن ليج.