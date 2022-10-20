موعد السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى يوم 28 أكتوبر الجارى على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وهو الديربى الذى تترقبه جماهير القطبين بصفة خاصة وجماهير الكرة المصرية على وجه العموم.

موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى يوم 28 أكتوبر المقبل، ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السوبر المصرى باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وأكد مجلس أبو ظبى الرياضى فى وقت سابق أن المواجهة المرتقبة طرفى الكلاسيكو المصرى الأشهر عربيا وهما بطل الدورى والكأس الزمالك والوصيف الأهلى، ستقام يوم 28 أكتوبر المقبل، فى الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

نتائج الأهلى والزمالك فى الدورى قبل السوبر

فاز الأهلي في مبارااته الافتتاحية بالدوري على الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه شادي حسين، بينما فاز الزمالك على سموحة بثنائية نظيفة أحرزها شريف رضا لاعب سموحة بالخطأ في مرماه وسامسون أكينيولا.

أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرى

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصرى

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.