الامارات | توفير عبوات مياه مجانية لجمهور نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم أن شركة مياه العين، ستقوم، وبالتعاون مع اتحاد الكرة بتوفير عبوات مياه الشرب مجاناً للجماهير التي ستحضر غدا المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة في مدرجات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن يتم تقديم المياه أمام جميع بوابات الدخول.

ويأتي ذلك ضمن حرص شركة مياه العين على دعم وانجاح نهائي الكأس الغالية، كما ستقدم شركة مياه العين هدايا عبارة عن قسائم اشتراك سيتم السحب عليها بين الشوطين.