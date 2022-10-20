الامارات | أعلن إسلامه قبل سنوات.. وفاة مدرب برتغالي خلال مباراة ودية في كرة الصالات

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعلن إسلامه قبل سنوات.. وفاة مدرب برتغالي خلال مباراة ودية في كرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم نادي التضامن الكويتي عن وفاة مدرب فريق كرة الصالات البرتغالي روي بين شوطي مباراة ودية لفريقه استعدادا للموسم الجديد مع نادي القادسية، وذلك بسبب ازمة صحية مفاجئة بحسب ما جاء في إعلان نادي التضامن. وسبق للمدرب روي تدريب نادي دبا الحصن في الإمارات في المواسم السابقة، واعتنق الاسلام حين كان يقود دبا الحصن وقتها. وذكرت وسائل إعلام كويتية عن مقربين منه، أنه لم يكن يعاني من أي أمراض قبل ذلك، وكان يتمتع بصحة ممتازة.
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