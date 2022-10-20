تفاصيل إصابة «محمود الونش» مدافع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الزمالك التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها أمام سموحة بالأمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش أنه تعرض للإصابة في أوتار العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية اليوم لتحديد فترة الغياب بشكل أدق.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في مستهل مباريات الفريقين بالموسم الجديد من الدوري.

يذكر أن الزمالك سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل الموافق 23 أكتوبر الحالي في الجولة الثالثة من الدوري.

السوبر المصري

وقالت مصادر من الزمالك ، إن الونش سوف يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الخلفية.

وأضافت أن المدافع الشهير سيغيب عن مباراة الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري، بنهاية الشهر الجاري.