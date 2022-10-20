شكرا لقرائتكم خبر عن قناوى وزيكو وفيلكس على رأس قائمة حرس الحدود لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدورى الممتاز.

ونجح مجلس إدارة نادى حرس الحدود بالتعاقد فى الميركاتو الصيفى الجارى، استعدادًا للموسم الجديد (2022 -2023)، مع 15 صفقة محلية وأجنبية، فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد الذى ينطلق 18 أكتوبر، صفقات نادى حرس الحدود، جاءت على النحو التالى، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد شديد قناوى وأحمد عامر ومصطفى جمال وأحمد داوودا، خالد سامي، عمر بسام، ومحمد شعبان حارس الجيش اعارة، و4 لاعبين من نيجيريا هم "كوكو ايمانويل مبارك ووالى الأربعة النيجيري"، والليبي محمود والي.

وجاءت قائمة حرس الحدود لمواجهة فيوتشر كالتالي:

حراس المرمى : محمد فوزي - محمد شعبان - أحمد عمر

خط الدفاع : إسلام عبدالله - محمد حكه - محمود بن والي - مؤمن عوض - أحمد أيمن - أحمد شديد وحامد الجابري

خط الوسط : مصطفى جمال - أحمد فيلكس - أحمد داوودا - أحمد عامر - مدحت فقوسه - غريب ياسر

خط الهجوم : وجيه عبدالحكيم - مصطفى زيكو - محمود ممدوح - محمود أبو جودة - ساليش مبارك.