شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة سوبر السلة إلى 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد كرة السلة تقديم مباراة السوبر المقرر أن تجمع فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى إلى يوم 24 ديسمبر القادم بدلا من 12 يناير.

وجاء قرار التقديم بعد أن تم تأجيل التصفيات الأفريقية التى كان مقرر إقامتها فى نوفمبر.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، جدول مباريات بطولة دورى المرتبط رجال، والمقرر انطلاقه فى الفترة من 21 إلى 29 أكتوبر الجارى.

ووفقا للجدول، فمن المقرر أن تكون المباريات المجموعة الأولى كالتالى.. فى المجموعة الأولى يلتقى الأهلى مع دسوق، وسموحة مع طلائع الجيش، وفى المجموعة الثانية يلتقى الاتحاد السكندرى مع الزهور، ومصر للتأمين مع هليوبوليس.

وفى المجموعة الثالثة يلتقى الجزيرة مع الطيران، وسبورتنج مع الأولمبى، وفى الرابعة الزمالك مع القناة، والمصرية للاتصالات مع أصحاب الجياد.