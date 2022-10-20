شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: طرد طاهر قرار صحيح.. وهناك ركلتا جزاء بمباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى، الخبير التحكيمى، أن قرار الحكم محمد عادل بخصوص طرد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى فى مباراة فريقه بالأمس ضد الإسماعيلى فى افتتاح الدورى قرار صحيح لتعمد لاعب الأهلى الإيذاء فى اشتراكه مع لاعب الإسماعيلى.

وقال الشناوى، فى تصريحات لبرنامج هاف تايم على راديو أون سبورت مع أحمد خيرى، إن واقعة طاهر محمد فى الشوط الأول كانت تستحق إنذارا على اللعبة.

أما عن مباراة الزمالك وسموحة بالأمس أوضح أن الفريق السكندرى استحق ضربة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع الزمالك، كما استحق الزمالك ضربة جزاء لعرقلة أحمد سيد زيزو.