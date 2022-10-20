شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تتأهل لدور الـ16 ببطولة مكاو الدولية لتنس الطاولة بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت دينا مشرف، لاعبة منتخب تنس الطاولة، فى التأهل إلى منافسات دور الـ16 ببطولة مكاو الدولية بهونج كونج، بعد الفوز على صاحبة الأرض بنتيجة 3 / 1.

وكانت هنا جودة شاركت فى منافسات البطولة وخسرت أمام منافستها الصينية بنتيجة 3 / 0 فى بطولة مكاو الدولية.

وأعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها للشباب الملهمين والمؤثرين فى الوطن العربي تحت 30 عاما، وجاء ضمن القائمة دينا مشرف بطلة أفريقيا فى تنس الطاولة.

وجاءت دينا مشرف فى المركز رقم 29 عالميا عقب فوزها بذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الماضى، بعد الفوز على زميلتها بالمنتخب يسرا أشرف حلمي بنتيجة 4 – 0.