شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى الونش يخضع للأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك لأشعة، اليوم الخميس، لتحديد مدة غيابه عن الزمالك، بعدما تعرض لإصابة فى مباراة الزمالك وسموحة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وحقق الزمالك فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين، فى افتتاح مبارياته فى بطولة الدورى، فى بداية رحلة الدفاع عن لقبه الذى توج به آخر موسمين.

ويعانى محمود حمدى الونش من الإصابة فى غضروف الركبة خلال الفترة الماضية، وهو ما يقلق اللاعب الذى تعرض لإصابة بعد تدخل قوى مع مهاجم سموحة.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك نتيجة الإشاعة التى يخضع لها الونش لتحديد برنامج العلاج والمدة التى سيغيب عنها المدافع عن الفريق.

وفى سياق آخر، بدأ مسئولو الكرة بنادى الزمالك، مناقشة ملف تجديد تعاقد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق، خاصة أن تعاقد اللاعب سينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذى سيمنحه أحقية التوقيع لأى ناد مع حلول شهر يناير المقبل، الأمر الذى دفع مسئولي الزمالك لبدأ التحرك في هذا الملف لتأمين اللاعب حتى لا يرحل مجانًا عقب انتهاء الموسم.

ومن المنتظر أن يستطلع مسئولو الزمالك رأى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، في مدى أهمية استمرار حمزة المثلوثى في صفوف الزمالك، وهل يتم فتح ملف تجديد تعاقده، أو فتح باب رحيله في انتقالات يناير، أو الانتظار لحين اقتراب الموسم من الانتهاء وتحديد موقفه بشكل أدق، خاصة أن اللاعب في بداية مشواره مع الفريق الأبيض كان مستواه متواضع ثم أصبح من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق.