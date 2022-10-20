شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تتأهل رسميا لبطولة العالم لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لألعاب القوى قائمة المتأهلين إلى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر فى الفترة من 19 إلى 27 أغسطس المقبل 2023.

وجاءت بسنت حميدة ضمن القائمة كأول لاعبة مصرية تتأهل رسميا للمشاركة فى البطولة بعد النتائج التى حققتها فى سباق 100 متر بزمن 11.07 ث، وفى سباق 200 م بزمن 22.59 ث فى ملتقى سويسرا الشهر الماضى.

كانت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى نجحت فى تحقيق الرقم التأهيلى لبطولة العالم 2023 المقرر إقامتها بالمجر، وذلك من خلال الأرقام التى حققتها فى بطولة الجمهورية.

وحققت بسنت الميدالية الذهبية فى سباق الـ100 م حرة فى بطولة الجمهورية للكبار، وتحقيق الرقم التأهيلى لبطولة ألعالم بعد التتويج بفضية وبرونزية بملتقى بيلوزنا بسويسرا.