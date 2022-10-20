شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ركلات الترجيح تعلن صعود الأهلى لنهائى أفريقيا أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى بقيادة محمد يوسف فى الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا للعام الثانى على التوالي فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر 2013، بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب القطن الكاميرونى بقيادة الفرنسى سيبسان ديسابر بعد تعادلهما ذهابا وإيابا بهدف لكل منهما، والتى أقيمت بالجونة، تقدم عبد الله السعيد مبكرا بعد 3 دقائق فقط، وتعادل الضيوف عن طريق اليكسيس يوجودا.

فاز الأهلى بركلات الترجيح 7 / 6، سجل للأهلى كل من وليد سليمان، وائل جمعة، شهاب الدين أحمد، سيد معوض، محمود حسن تريزيجية، محمد نجيب، أحمد فتحي، في حين أهدر محمد أبوتريكة ضربة جزاء، وتصدى شريف إكرامى لركلتين، وواجه فى النهائى أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا وتوج بطلا للقارة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.