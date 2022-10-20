كشرى: كنا نستطيع الفوز على بيراميدز وأضعنا أكثر من فرصة محققة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عن سعادته بالتعادل أمام بيراميدز فى افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدورى.

وقال كشرى، فى تصريحات له ببرنامج مع شوبير بإذاعة أون سبورت fm، إن فريق بيراميدز فريق صعب جدا ويمتلك لاعبين مميزين وخبرات كبيرة ومن أفضل الفرق بالبطولة هذا الموسم.

وأكد كشرى أنه يتوجه بالشكر للاعبيه على أدائهم أمس خاصة فى الشوط الثانى من اللقاء، الذى كنا نستطيع الفوز به بعد إحرازنا هدف التعادل وأضعنا أكثر من فرصة محققة.

وأشار كشرى إلى أنه كان يخوض اللقاء وهدفه الفوز وتحدث مع لاعبيه قبل المباراة على ضرورة اللعب للفوز، وهو ما كان سيتحقق بالرغم من قلة خبرة لاعبيه وعدم خوضهم أى مباريات رسمية عكس فريق بيراميدز الذى شارك فى الأدوار التمهيدية للبطولة الكونفدرالية.

واختتم كشرى تصريحاته بأنه تحدث مع لاعبيه بعد المباراة مؤكدا أنهم لم يحققوا أى شىء بعد ومشوار الدورى طويل، ويجب عليهم تحقيق أكبر عدد من النقاط فى مباريات الدور الأول.