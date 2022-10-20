شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، جميع مستحقات الحكام المتأخرة عن الموسم الماضى، حيث يسعى اتحاد الكرة لصرف مستحقات الحكام شهريا خلال الموسم الجارى.

من ناحية أخرى كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد بمراجعة أسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على دورات تدريبية، بشكل مباشر مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، لعمل حصر كامل بأسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على الرخص التدريبية بمختلف فئاتها.

جاء ذلك بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابا من الكاف يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية.

وقال اتحاد الكرة فى بيان له: "بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فى الساعات الأخيرة، حول مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF نظيره المصرى، فيما يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية، يود الاتحاد المصرى لكرة القدم توضيح الآتى:

- القرار صدر من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" بإيقاف المدرب، بعد تقديمه رخصة منسوبة إليه، وثبت لدى الاتحاد الأفريقي عدم تواجد اسم المدرب بين الحاصلين على الرخص التدريبية الصادرة منه.