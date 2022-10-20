شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى جراسهوبر للاسكواش وخروج على فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 4 لاعبين مصريين فى حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائى ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالى:

هزيمة على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادى دجلة، أمام السويدى نيكولاس مولر بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-6, 11-8.

يذكر أن على فرج خاض المباراة تحت تأثير الإصابة التى تسببت فى انسحابه من نهائى بطولة أمريكا الماضية.

فوز مروان الشوربجى على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-6, 11-8.

فوز نور الشربينى على السويدية كيندى ميرلو بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-6.

فوز نور الطيب على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-8.

فوز روان العربي على الويلزية إيميلي وايت لوك بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-3, 11-9.