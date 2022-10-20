شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتعهّد بمنح لاعبي الأهلي الفرصة كاملة خلال المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التأكيد للاعبي الفريق على أن الجميع في الفريق سيحصل على فرصته كاملة وسيكون قادراً على التعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية جيداً.

وشدد المدرب السويسري خلال جلسة جمعته بلاعبي المارد الأحمر مؤخراً أن عدم مشاركة أي لاعب مع الفريق في المباريات الثلاثة التي خاضها الفريق في الموسم الجديد حتى الأن لا يُقلل من شأنه ، فهذا يرجع إلى إنه في بداية الموسم ومازال يستكشف قدرات وإمكانيات لاعبيه خالصة وأنه تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة ، وأوضح المدير الفني للاعبي الأهلي أن الفريق خاض مباراتي إتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري وهذا عدد قليل للغاية للتعرف على قدرات لاعبيه.

وأوضح المدرب السويسري أن أي لاعب في الفريق سيحصل على فرصته كاملة ولابد من الصبر وعدم التسرّع بل أن جميع اللاعبين عليهم أن يكونوا مُستعدين وفي حالة تأهب للمشاركة والتعبير عن قدراتهم حينما يستدعيهم الجهاز الفني للمشاركة في أي مباراة خلال المرحلة المقبلة.