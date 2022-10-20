برئاسة العامري.. الخليج 365 يكشف 5 بنود على جدول أعمال مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً هاماً لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء علي رأسها الجمعية العمومية المقبلة.

ومن المقرر أن يترأس العامري فاروق نائب رئيس النادي اجتماع مجلس الإدارة اليوم بسبب غياب محمود الخطيب رئيس النادي لتواجده في رحلة علاجية بفرنسا.

ويناقش مجلس الأهلي خمس ملفات في إجتماع اليوم أولها تحديد موعد الجمعية العمومية العادية المقبلة حيث يجب أن يكون ذلك قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويتضمن البند الثاني تحديد رئيس بعثة الفريق الأول بالأهلي التي ستغادر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء المقبل لخوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك باستاد هزاع بن زايد في العين يوم 28 اكتوبر الجاري.

ويشمل جدول أعمال المجلس بندًا ثالثًا هو متابعة ملف الإنشاءات وتحديد موعد لإفتتاح الفرع الجديد بالتجمع الخامس، والبند الرابع يتضمن عرض توصيات الإجتماع الأخير للمكتب التنفيذي بجانب مناقشة ثلاث تقارير أحدهما من النشاط الرياضي حيث سيكون إعتماد لقرار تعيين الإسباني ديفيد ديفيز مديراً فنياً لفريق اليد، وتقرير أخر عن الموقف المالي للنادي بجانب تقرير أخر عن الملف الهندسي والإنشاءات.

وسوف يعرض العامري فاروق خلال الاجتماع بند خامس وهو أخر مستجدات ملف الرعاية والبث الفضائي بعد الإتفاق الذي تم مع شركة إتصالات مصر ليكون الراعي الرسمي.