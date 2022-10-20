محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس، عددًا من المباريات سواء كانت محلية أو خارجية، يعتبر من أبرزها إقامة ثلاث مباريات في ختام الأسبوع الأول من مسابقة دوري We المصري.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري المصري:

المقاولون العرب × غزل المحلة.. الموعد 3 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

حرس الحدود × فيوتشر إف سي.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الداخلية × طلائع الجيش.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الإنجليزي:

فولهام × أستون فيلا.. الموعد 8:30 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليستر سيتي × ليدز يونايتد.. الموعد 9:15 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

- الدوري الإسباني:

برشلونة × فياريال.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

- سوبر جلوب لكرة اليد:

الأهلي × بنفيكا.. 3:45 مساءً.. القناة الناقلة.. دبي الرياضية - الشارقة.. أون تايم سبورتس 3.

- الدوري الأوروبي:

آرسنال × أيندهوفن.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.