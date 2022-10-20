الامارات | بنزيمة يحتفل بالكرة الذهبية بقيادة الريال إلى فوز صريح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل أمس المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بفوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بقيادته ريال مدريد المتصدر للفوز على مضيفه إلتشي 3-صفر، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني التي شهدت تقدم ريال سوسييداد للمركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 1-صفر.

ويمر ريال مدريد بأفضل مرحلة بعدما زاد تقدمه في الصدارة إلى 28 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي وصيفه برشلونة الجريح اثر خسارته الكلاسيكو 1-3 في المرحلة الماضية، علماً أن النادي الكاتالوني يستقبل فياريال في ختام المنافسات اليوم.

وتقدم ريال سوسييداد إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة ليتساوى مع برشلونة مستفيداً من التعادل السلبي لريال بيتيس أمام قادش، ليتجمد رصيد الفريق الأندلسي في المركز الخامس عند 20 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد الرابع الذي كان بدوره سقط في فخ التعادل أمام رايو فايكانو 1-1 في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثاء.

وأكد نادي ريال مدريد الذي غاب عن صفوفه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وداني سيبايوس والدومينيكاني ماريانو دياس، تفوّقه على إلتشي متذيل الترتيب الذي لم يفز بأي من المواجهات التسع في "لا ليغا"، حيث خسر في 7 وتعادل ثلاث مرات. وسجل بنزيمة الذي شارك أساسياً بعد يومين من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، الهدف الثاني لفريقه بعد لعبة ساحرة مع البرازيلي رودريغو، أنهاها بتسديدة أرضية إلى يسار الحارس إدغار باديا (75)، في خامس أهدافه هذا الموسم في الدوري في 7 مباريات بعد عودته من الاصابة.

إلا أن الحظ لم يكن إلى جانب بنزيمة، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" هدفين سجلهما بداعي التسلل (6 و60). كما ألغى "في آيه آر" هدفاً للمدافع النمسوي دافيد ألابا في الدقيقة 26 بداعي التسلل على مهاجم منتخب "الديوك". وكان لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي المتألق في الفترة الأخيرة افتتح التسجيل لريال بعد تسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور تحولت إلى الاوروغوياني عند حافة منطقة الجزاء، أطلقها صاروخية بالقدم اليسرى في الشباك (11).

وهو الهدف الخامس لفالفيردي في 10 مباريات في "لا ليغا" هذا الموسم. وقبل صافرة النهاية، أضاف ماركو أسينسيو الثالث لفريقه والأول الشخصي له هذا الموسم بعد رابع تمريرة حاسمة لرودريغو (89).