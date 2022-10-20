شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مناقشة ملف تجديد تعاقد حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الكرة بنادي الزمالك، مناقشة ملف تجديد تعاقد التونسي حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق ، خاصة وإن تعاقد اللاعب سينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذى سيمنحه أحقية التوقيع لأى ناد مع حلول شهر يناير المقبل، الأمر الذى دفع مسئولي الزمالك لبدأ التحرك في هذا الملف لتأمين اللاعب حتى لا يرحل مجانًا عقب انتهاء الموسم.

ومن المنتظر أن يستطلع مسئولي الزمالك رأي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، في مدى أهمية استمرار حمزة المثلوثى في صفوف الزمالك، وهل يتم فتح ملف تجديد تعاقده، أو فتح باب رحيله في انتقالات يناير، أو الانتظار لحين اقتراب الموسم من الانتهاء وتحديد موقفه بشكل أدق، خاصة وإن اللاعب في بداية مشواره مع الفريق الأبيض كان مستواه متواضع ثم أصبح من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق.