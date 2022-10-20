شكرا لقرائتكم خبر العراق يستعد لإجراء قرعة خليجي 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موعد إقامة قرعة خليجي 25، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في العراق، على أن يسبق القرعة عقد ثلاثة اجتماعات خاصة باللجان، وهي لجنة المسابقات، ولجنة الحكام، واللجنة الإعلامية.

وضمن التحضيرات الخاصة بحفل القرعة؛ وجهت الدعوات لبعض اللاعبين من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم القرعة التي تعد الخطوة الأولى والإعلان الرسمي لإقامة البطولة.

وقال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي «إن جميع الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بحفل مراسم قرعة خليجي 25 تسير وفق ما تم الإعداد له، كما ستعقد اجتماعات تنسيقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن آخر التطورات الخاصة بالحفل من النواحي كافة، ومع جميع الأطراف ذات الصلة».

وأضاف الرميحي «الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، التي ستكون كرنفالا خليجيا».