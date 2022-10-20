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رونالدو يثير الجدل.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا على توتنهام بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الممتاز.

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

وافتتح فريد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 47 ثم أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة مغادرة نجم مانشستر يونايتد من الملعب في الدقيقة 89، علمًا بأنه كان على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وبهذه النتيجة، يصل مانشستر يونايتد للنقطة 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقع توتنهام في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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