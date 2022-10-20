مصدر لمصراوي: "كاف" يوقف مشروع الحكام المحترفين ويلجأ إلى "فيفا" لصرف الرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن توقف مشروع الحكام المحترفين وذلك بعد تعذر إيجاد موارد مالية لصرف مرتبات الحكام الواعدين خلال عام 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد تبنى هذه الفكرة واتفق مع الاتحاد الأفريقي في نهاية عام 2020 على توقيع اتفاقية لاختيار أفضل 20 حكمًا في أفريقيا يتم الاعتماد عليهم بشكل رسمي في كافة المباريات ومنحهم راتبًا شهريًا ثابتًا؛ لرفع كفاءة الحكم الأفريقي في مختلف المسابقات.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع قد بدأ في عام 2021 بشكل طبيعي وتم اختيار 18 حكمًا وحكمتين ولكن في عام 2022 رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجديد التعاقد مع الحكام وبالتالي توقف عن صرف المرتبات على مدار الشهور العشر الأخيرة.

وعلم يلاكورة أن فيرون أومبا الأمين العام للكاف رفض تجديد المشروع وطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التدخل في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها (كاف) ولكن حتى هذه اللحظة لم يرد فيفا وتوقف المشروع بشكل رسمي بل أن المشروع في بداية هذا العام كان من المفترض أن يتم تمديده لثلاث سنوات بدءاً من عام 2022 وحتى عام 2025 ولكن توقف كل شئ في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفي ظل أيضاً عدم وجود راعِ يتحمل مصاريف المشروع.

يُذكر أن مستحقات الحكام الأفارقة عن مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون تم اعتمادها وإرسالها الشهر الماضي بعد تأخر صرفها لأكثر من 6 شهور.