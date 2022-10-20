ريال مدريد يعزز صدارته ويسقط إلتشي في ليلة الغاء الفار ثلاثة أهداف

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل نادي ريال مدريد عروضه القوية وأمّن صدارته بفوزه على مستضيفه إلتشي متذيل الترتيب بثلاثية نظيفة الأربعاء في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



افتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 11 وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يبصم أسينسيو على الهدف الثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي شهدت إلغاء ثلاثة أهداف (هدفان لبنزيمة وهدف لدافيد ألابا) لريال مدريد بداعي التسلل بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (فار).



ورفع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي رصيدهم إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن الوصيف برشلونة الذي يستقبل فياريال يوم غد الخميس.



تعادل مخيب لريال بيتيس



وفي مباراة سيطر التعادل السلبي على مباراة ريال بيتيس ومضيفه قادش، وأصبح رصيد ريال بيتيس 20 نقطة في المركز الخامس، في حين بات رصيد قادش 7 نقاط في المركز ما قبل الأخير على جدول ترتيب الليغا.



وفي مباراة ثانية، عاد بلد الوليد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 4-1.



سجل أهداف بلد الوليد روكي ميسا (32) وخواكين فرنانديس (62) والبديل سيرجيو ليون هدفين (74 و79)، وهدف سلتا فيغو أوسكار رودريغيس (43).



وتقدم بلد الوليد إلى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو الذي تعرض لخسارته السادسة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.



(بي إن سبورت + فرانس برس)