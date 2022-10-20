الامارات | 500 طالب في برنامج «إلهام» خلال الجائزة الكبرى للإبحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحطّ برنامج التواصل الشبابي الخاص بالمجتمع (إلهام)، رحاله في الإمارات للمرّة الأولى، كجزء من «بطولة الجائزة الكبرى للإبحار في دبي» من تنظيم «بي أند أو ماريناز»، التي ستقام في نوفمبر المقبل.

ويُقام البرنامج في مقرّ «أكاديمية بي أند أو ماريناز للرياضات المائية والإبحار»، ومقرّها ميناء راشد، بدعم من «نادي زوارق شاطئ دبي».

وذكر بيان صحافي: «يهدف البرنامج لتوفير فرص تمثل نقلة نوعية لصالح الشباب القادمين من خلفيات متنوعة، عبر تقديم دورات تعليمية وفرص وظيفية وبرامج سباقات متنوّعة».

ويشهد الحدث مشاركة ما يزيد على 500 طالب بين أعمار تسع سنوات و15 سنة في الأنشطة التعليمية على كل من الشاطئ والماء، والمصمَّمة لجذب الشباب، وتعزيز مهاراتهم التعليمية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.