الامارات | الحبتور: طموحات «بولو الإمارات» بلا حدود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اتحاد البولو، محمد خلف الحبتور، إن الاتحاد اعد منظومة متكاملة لـ«بولو الإمارات»، وأن سقف الطموحات بلا حدود.

وأكد في تصريحات صحافية: «نحن في مجلس الإدارة نعمل بروح الفريق الواحد، وشعارنا الإيثار، وندرك تماماً أن المسؤولية كبيرة، وأن هناك من ينتظر منا الكثير، وسقف طموحنا لا حدود له، لذلك عمدنا في البداية إلى ترتيب البيت من الداخل بإعداد اللوائح والقوانين المنظمة للعبة وممارسيها بالدولة، سعياً لتحقيق آمال وطموحات المنتمين إلى أسرة بولو الإمارات وعشاق اللعبة». وأضاف: «أنجز المجلس اللوائح والقوانين التي تسيّر اللعبة وفق النظم والقواعد المعتمدة دولياً، وتم إعداد منظومة متكاملة لتسجيل وتصنيف اللاعبين الجدد اعتباراً من الموسم الحالي من خلال التطبيق الذي أعد إلكترونياً».

ونوه إلى أن هناك لائحة لتأمين وسلامة اللاعبين والخيول، كما سيتم فرض رسوم رمزية سنوية للاعبين، وسيتم تشجيع أندية الدولة على إنشاء أكاديميات للبراعم والناشئين لتعميم النشاط على مختلف إمارات الدولة، وأضاف: «سنسعى إلى نشر اللعبة ببعض المدارس، واقترحنا إنشاء فريق من طلاب المدارس الخاصة لتمثيل الدولة في البطولات المدرسية مستقبلاً».

واختتم: «يعقد الاتحاد العزم في الموسم الجديد على تشجيع الجماهير على حضور البطولات».