الامارات | 9 مبادرات من اتحاد الكرة لإنجاح نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى اتحاد كرة القدم تحضيراته لمباراة نهائي كأس رئيس الدولة المقررة غداً، والتي تجمع فريقي الوحدة والشارقة الساعة 19:45 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويعد هذا النهائي الـ45 في تاريخ المسابقة التي انطلقت سنة 1974، إذ يحظى الحدث باهتمام كبير من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة سعياً لإنجاحه وإخراجه في أجمل وأبهى حلة لأغلى البطولات. وينتظر أن تتحول مدرجات ملعب المباراة إلى لوحة فنية رائعة تجسد مكانة الحدث.

وتبدأ مراسم المباراة بحضور راعي الحفل، علماً بأن هناك جوائز ومكافآت رصدت للفريق البطل والوصيف، وفقاً لنص المادة «21» من لائحة البطولة في حين تبرز تسع مبادرات مهمة قام بها اتحاد الكرة لإنجاح الحدث، تتمثل في الإعلان عن اتفاق اتحاد الكرة مع «فيفا +» للبث المباشر لمباريات بطولة الكأس ودوري الدرجة الأولى وبعض مباريات المنتخبات الوطنية، وستكون البداية بالمباراة النهائية للكأس غداً،

فضلاً عن طرح تذاكر المباراة للبيع للجمهور مبكراً، قبل شهر، ومنذ 21 سبتمبر الماضي، إذ تراوح فئات أسعار التذاكر التي تم طرحها إلكترونياً بين 20 و30 و50 و100 درهم، ويصل سعر أعلاها إلى 200 درهم. وبجانب ذلك فقد تم الإعلان عن الكرة الرسمية للمباراة وهي من تصميم شركة «أديداس» وأطلق عليها اسم «الرحلة»، وهي ذاتها التي ستكون موجودة في نهائيات كأس العالم 2022، وحرص اتحاد الكرة على وضع شعار البطولة، واسمي الفريقين، وتاريخ المباراة على الكرة الرسمية.

وأطلق اتحاد الكرة بالتزامن مع هذا الحدث قناته على تطبيق «تليغرام» بهدف الوصول الى أكبر شريحة من الجمهور، ونظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة، قرر فتح مقاعد جديدة لاستيعاب أعداد جديدة من المشجعين، كما أعلن أيضاً عن الرعاية الأولى للحدث من خلال توقيع اتفاقية مع مجموعة محمد رسول خوري وأولاده، إذ ستكون «برميجياني فلوريه» الساعة الرسمية للحدث.

ومن المبادرات الخاصة بإنجاح الحدث، تنظيم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الكرة، معرضا وثائقياً للصور الرياضية التاريخية احتفاء بنهائي الكأس، وكذلك قيام مؤسسة زايد العليا بدعم طرفي المباراة بأوشحة من إنتاج منتسبيها من أصحاب الهمم. كما أبرم اتحاد الكرة بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات (وام) اتفاقية مع قناة Band Sports البرازيلية، لبث النهائي، وستقوم القناة، وهي إحدى أكبر الشبكات الإعلامية في أميركا اللاتينية، ببث أحداث المباراة من خلال استديو تحليلي، وبرامج مصاحبة، يُسلط من خلالها الضوء على الكرة الإماراتية بشكل عام، ونهائي الكأس بشكل خاص.

المبادرات والخطوات الـ 9

1- الاتفاق مع «فيفا +» للبث الحي للمباريات والفعاليات، بدءاً من نهائي الكأس.

2- إطلاق منصة إعلامية وقناة خاصة على تطبيق «تيلغرام».

3- تنظيم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الكرة، معرضاً وثائقياً للصور الرياضية التاريخية، احتفاء بنهائي الكأس.

4- بدء طرح تذاكر المباراة قبل شهر وبأسعار في متناول شريحة كبيرة من الجمهور.

5- فتح مقاعد جديدة في المدرجات لاستيعاب أكبر عدد من المشجعين.

6- قيام مؤسسة زايد العليا بدعم طرفي المباراة بأوشحة من إنتاج منتسبيها من أصحاب الهمم.

7- الإعلان عن الكرة الرسمية للحدث، وكتابة اسمي الفريقين عليها، وهي نفسها الكرة المخصصة لكأس العالم.

8- الإعلان عن اتفاقية رعاية، تكون بموجبها «برميجياني فلورييه» الساعة الرسمية للحدث.

9- اتفاقية من اتحاد الكرة بالتعاون مع «وام» وقناة Band Sports البرازيلية، لبث المباراة.

الحكم الدولي النيوزيلندي كونجر يدير نهائي الكأس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي، بقيادة الحكم الدولي النيوزيلندي ماثيو كونجر لقيادة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة المقررة يوم غد، وتنطلق الساعة 19:45، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. ويساعد كونجر، كلا من تيفيتا ماكسيني ومارك رول، وكذلك أوفيديو هاتسيفان حكم فيديو، ومحمد غليطة حكم فيديو مساعد، وأحمد سالم حكم رابع وعلي الشحي حكم خامس.

الحكم النيوزيلندي كونجر. من المصدر