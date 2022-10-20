الامارات | «تحدي دبي للياقة» يدعو إلى مشاركة مجتمعية واسعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الجهات المنظمة للدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، الذي سيقام في نوفمبر المقبل، إلى مشاركة مجتمعية واسعة، بغض النظر عن الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.

ووجه «تحدي دبي للياقة» الدعوة للجميع للتسجيل والمشاركة والالتزام بإتمام 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي لمدة 30 يوماً، ابتداء من 29 أكتوبر الجاري إلى 27 نوفمبر المقبل، وتهدف المبادرة إلى تحفيز المشاركين على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، بهدف اكتساب عادات جديدة من شأنها الإسهام في بناء مستقبل أكثر صحة.

وذكر بيان صحافي: «يقدم (تحدي دبي للياقة) جدولاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية والمنتشرة في كل أنحاء المدينة، لتتيح سهولة الوصول إلى الأفراد، وتشجعهم على المشاركة في التحدي، وستقدم دورة 2022 من المبادرة العديد من الخيارات التي تناسب كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك العديد من الفعاليات وحصص اللياقة المجانية، والفعاليات المجتمعية الممتعة، سعياً لضمان أقصى قدر من المشاركة هذا العام».

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تطور (تحدي دبي للياقة) عاماً بعد عام، ليصبح اليوم من أهم الفعاليات الرياضية السنوية المرتقبة، حيث يعكس نجاحه المتواصل مدى التزام مجتمعاتنا بجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وسيتم خلال الدورة السادسة من (تحدي دبي للياقة) تقديم برنامج متنوع وشامل من الأنشطة الرياضية لكل المشاركين، وتشجيعهم على تحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف جديدة، واتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً».

وتضم دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة» جدولاً متنوعاً وشاملاً من الفعاليات الرياضية، والذي يعد الأكبر من نوعه منذ إطلاق المبادرة، ليشمل العديد من الأنشطة وحصص اللياقة ضمن «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة»، إضافة إلى 20 مركزاً للياقة البدنية، والعديد من الفعاليات وحصص اللياقة المجانية، فيما يعود «تحدي دبي للجري» برعاية شركة «ماي دبي»، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، المقررة إقامتهما على شارع الشيخ زايد، ليتيح للعائلات وعشاق الرياضة فرصة المشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين وراكبي الدراجات الهواة والمحترفين.

واستقطب «تحدي دبي للجري» 146 ألف مشارك في دورة العام الماضي، وهو نموذج مثالي على مدى شمولية الحدث، حيث يجذب المشاركين من جميع الأعمار والقدرات لممارسة الرياضة، والاستمتاع بمشاهدة معالم دبي الشهيرة، مثل «متحف المستقبل» و«أبراج الإمارات» و«برج خليفة»، ومن المتوقع أن يستقطب عدداً كبيراً من المشاركين، قد يصل أو يتجاوز العدد الذي حطم الرقم القياسي خلال دورة عام 2021.

أما «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، فسيعود في السادس من نوفمبر، حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة.

مدينة «إكسبو دبي» تنضم إلى «تحدي دبي للياقة»

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن احتضانها برنامجاً حافلاً بالأنشطة الرياضية المتنوعة في عطلة نهاية الأسبوع (12 و13 نوفمبر)، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2022.

وذكر بيان صحافي: «تتعاون مدينة إكسبو دبي مع مجلس دبي الرياضي، وتحدي دبي للياقة، لتقديم تحدي سباق مدينة إكسبو للجري، وسباق مدينة إكسبو لركوب الدراجات في مدينة إكسبو دبي، حيث يقدم كل حدث أربعة سباقات على مسافات مختلفة».

ويمكن التسجيل للمشاركة في سباق الجري قبل الرابع من نوفمبر وسباق الدراجات عبر Premier Online، بينما يمكن تسجيل المشاركة في بقية الفعاليات عبر https://my.coredirection.com/category-detail/17

وسيُقام العديد من الفعاليات، مثل سباق مدينة إكسبو للجري، وسباق مدينة إكسبو دبي لركوب لدراجات الهوائية، والقفز مع «فتنس فيرست»، وتمارين «باري بوتكامب»، وتمرين «زومبا»، ودروس اليوغا من شيميس، وأكاديمية «إيه سي ميلان» لكرة القدم، والجمباز، وتمارين «ليز ميلز»، ودروس إتقان التنفس، وتمارين «هيت» عالية الكثافة، وتمرين «بيور بنجرا».