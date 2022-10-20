الامارات | عجلة دوري السلة تعود للدوران في ثالث جولات الدور التمهيدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري كرة السلة، مساء اليوم، للدوران بعد توقف دام 21 يوماً جراء تجمع المنتخب، وذلك بإقامة مباراتين لحساب الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، تنطلق الأولى في السابعة والربع مساءً وتجمع البطائح وضيفه الشارقة، فيما تستضيف صالة نادي الجزيرة في الثامنة لقاء الوحدة وشباب الأهلي. وتستكمل مباريات الجولة، يوم غدٍ الجمعة، بلقاءٍ وحيد يجمع النصر وضيف الوصل، على أن يدخل فريق الظفرة مرحلة الراحة في هذه الجولة.

ويطمح الشارقة المتصدر بست نقاط، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بعد أن فاز في الجولتين الأولى والثانية على حساب الظفرة «41-21»، والوحدة «94-84»، فيما يسعى صاحب الضيافة البطائح إلى خطف انتصاره الأول بعد خسارته بصعوبة في الجولة الأولى أمام النصر «70-71»، وتعثره في الجولة الثانية أمام الوصل «77-94».

بدوره يتطلع حامل اللقب شباب الأهلي صاحب الثلاث نقاط، إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه في الجولة الثانية على حساب الظفرة «85-50». ويبحث الوحدة صاحب رصيد النقطتين، عن تحقيق فوزٍ يضمن له الارتقاء في سلم الترتيب، بعد أن خسر أمام الوصل والشارقة في أول جولتين.