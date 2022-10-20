شكرا لقرائتكم خبر عن هنريك رودل مديرا فنيا لسلة الاتحاد السكندرى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع الألمانى هنريك رودل المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (53) عام ، لقيادة زعيم الثغر في الموسم الجديد.

و تواصل أمس محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة مع الألمانى "هنريك" من خلال تقنية الفيديو كونفرانس ،حيث يتواجد المدير الفني حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة لنجله بمدينة بوسطن الأمريكية.

ودار الحديث بين مسئولي الاتحاد السكندرى وهنريك عن جميع الشئون الخاصة بالفريق الأول لكرة السلة و تطلعات مجلس الإدارة وجماهير النادى لعودة الفريق لمكانته الطبيعة كبطل لكرة السلة و هو ما تفهمه و أكد عليه "هنريك " خلال هذه المحادثة.

وتم الأتفاق مع خنريك ليتولى القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد، و من المقرر أن يصل المدير الفني الألماني يوم 24 أكتوبر الجاري.

و بدأ " هنريك " مسيرته الاحترافية كلاعب كرة سلة في سنة 1993 ومثّل منتخب بلاده و شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1992و حقق المركز الأول في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1993و أعتزل اللعب في عام 2004 ، و يمتلك أيضاً المدير الفني الجديد لسلة زعيم الثغر سجلاً تدريبياً حافلاً أبرزها تولى القيادة الفنية للمنتخب الألماني لمدة أربع سنوات ( 2017 _ 2021 ) و قاد المنتخب الألماني في أولمبياد طوكيو 2021.

وأكد محمد مصيلحي أن مجلس إدارة النادي يسعى جاهداً من اجل عودة الفريق لسابق عهده كبطل دائم لجميع البطولات والألقاب من جديد لإسعاد جماهير زعيم الثغر.