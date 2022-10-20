شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو بعد الفوز على الإسماعيلي: انتصار عظيم وبدأنا بـ3 نقاط خارج أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي، مؤكدا أنه انتصار عظيم وتحقيق 3 نقاط مهمة خارج الأرض، في افتتاح بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال سافيو، عبر حسابه على إنستجرام: "انتصار عظيم.. بدأنا البطولة بثلاث نقاط مهمة خارج الديار".



سافيو

وحصد فريق الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري، بعدما حقق فوزاً ثمينا بهدف نظيف على الإسماعيلي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل شادي حسين هدف الأهلي في الدقيقة 73، وأدار المباراة محمد عادل كحكم ساحة وساعده سمير جمال ويوسف البساطي وأحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var وساعده مصطفى عطية.