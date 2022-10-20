القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022، وشهدت الساحة العديد من الأخبار الهامة منها نتائج فرق الأهلي والزمالك وبيراميدو التي لعبت اليوم.

منتخب الناشئين يخوض مواجهتين وديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مواجهتين وديتين، قبل السفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.